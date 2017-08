Premios ’The Best’: Sánchez y Vidal son incluidos entre 24 finalistas a ’Mejor Futbolista’

¿encontraste un error? avísanos

Los seleccionados chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal aparecen en la lista de 24 jugadores nominados para el premio ‘The Best FIFA Football Awards’, que galardona al mejor futbolista de la temporada 2016-2017.

El ‘Niño Maravilla’ y el ‘Rey Arturo’ aparecen por su destacada campaña con el Arsenal y el Bayern München, respectivamente, además de ser los pilares en el seleccionado chileno finalista de la Copa Confederaciones de Rusia.

La lista está integrada también por el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar, entre otros.

El ganador se conocerá en la gala que celebrará la FIFA el próximo 23 de octubre en Londres, Inglaterra.

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, fue el año pasado el primer ganador del premio ‘The Best’ al Mejor Jugador de la FIFA tras ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid y la Eurocopa con la selección de su país.

Here are the :two::four: candidates for #TheBest FIFA Men's Player 2017 :muscle: pic.twitter.com/cJIfVGocCw

— FIFA.com (@FIFAcom) 17 de agosto de 2017