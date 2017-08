Las atajadas de Claudio Bravo en derrota del City en amistoso ante Girona de España

¿encontraste un error? avísanos

Manchester City, con el arquero chileno Claudio Bravo como titular, cayó este martes por la cuenta mínima ante el Girona español, en compromiso de carácter amistoso disputado en el Estadio de Montilivi y enmarcado en el ‘Trofeo Costa Brava’.

El golero sufrió tempranamente la única cifra de la brega, a los 14 minutos, aunque luego de un yerro de Leroy Sané. Aday Benítez desbordó por izquierda y cruzó hacia el otro lado donde apareció Cristián Portu, quien tras aprovechar un resbalón a la entrada del área del alemán no perdonó ante la salida de portero.

A los 39’ y 54’, en tanto, el portero chileno estuvo presto para mandar al lanzamiento de esquina un remate de Stuani y bloquear un tiro de Portu, respectivamente.

De esta manera, el cuadro recién ascendido a la Primera División española logra una victoria que le permite llegar con los ánimos por las nubes en el estreno de la Liga, recibiendo el sábado 19 de agosto al Atlético de Madrid.

En tanto, el City se medirá el lunes 21 de agosto y por la segunda fecha de la Premier al Everton.

Mira dos atajadas de Bravo

Good stop from @C1audioBravo to deny the hosts a second.

More good work from @C1audioBravo to snuff out the threat.

🔴 1-0 🔵 #gironavcity pic.twitter.com/CfRUdDQjYN

— Manchester City (@ManCity) 15 de agosto de 2017