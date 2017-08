¿encontraste un error? avísanos

Diego Costa ’explotó’ contra el Chelsea: "No soy un criminal... me multan todo el rato"



Publicado por Pablo Velozo

El futbolista hispano-brasileño Diego Costa cree que el Chelsea le ha tratado como un “criminal” y advirtió que el club londinense le quiso vender a China o a “otros equipos”, dejando claro que su deseo es el de volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, aunque tenga que estar todo el año en Brasil sin jugar.

“No soy un criminal. Pienso que no es justo que me traten así después de todo lo que he hecho. Me dieron una semana extra, pero desde entonces me multan todo el rato. Quieren que me entrene con los reservas y no voy a hacer eso”, aseguró el delantero en una entrevista al diario británico ‘Daily Mail’ este lunes.

El atacante se encuentra en su casa de Lagarto, su ciudad natal en Brasil, donde espera que el Chelsea le “libere”. “No quería irme, era feliz, pero cuando el entrenador no te quiere, tienes que irte”, explicó.

El todavía jugador del Chelsea dice que todavía no comenzarán los procedimientos legales para demandar al club porque quiere que la gente “haga las cosas de la manera correcta”. “¿Por qué no me dejan ir si no me quieren? Tengo que pensar en mí mismo. He sido un buen chico aquí e intenté hacer lo correcto”, aseguró.

El delantero de 28 años recalcó que su “deseo” es volver al Atlético. “He hablado con la directora del Chelsea Marina Granovskaia y le dije: ‘Si el entrenador no me quiere, quiero ir al Atlético de Madrid"”, relató.

Además, Diego Costa aseveró que ha rechazado “otras ofertas” porque el Chelsea quiso venderle “a China o a otros equipos”, pero el prefiere España. “Si me voy, voy al club al que quiero ir, no al que más paga. Simeone me quiere, es muy claro. Siempre he tenido un vínculo con él. Los fans y la gente me aman allí, me respetan”, prosiguió el hispano-brasileño.

El internacional español está “abierto” a estar “un año en Brasil sin jugar”, incluso si el Chelsea le “multa por un año” y no le “paga”. “Volveré más fuerte. Si yo estuviera equivocado, volvería ahora y haría lo que dicen”, afirmó.

“Quiero que el acuerdo con el Atlético se resuelva este mes. Mi idea es ir a Madrid, ponerme en buena condición física y estar listo para ir al Mundial de Rusia”, manifestó el atacante.

A pesar de haber ganado dos Premier League con el Chelsea, no todo fue bueno en Stamford Bridge, como el enfrentamiento que tuvo con el preparador físico de los ‘blues’, Julio Tous. En aquel momento, el técnico del Chelsea, Antonio Conte, atribuyó su ausencia en el siguiente partido contra el Leicester a problemas de espalda, pero Diego Costa lo niega. “No, no, no. Eso fue un castigo por la actitud que había mostrado y por no comportarme de la mejor manera”, alegó.

