Llamada de Bielsa a las 6 de la mañana dejó llorando a escritor chileno: "Fue mágico"



Publicado por Raúl Galdames

Este jueves se cumplieron 10 años exactos de la presentación de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección chilena de fútbol. El tiempo ha pasado, y a pesar de que el rosarino se fue de nuestro país, todavía sigue presente en los corazones de muchos chilenos.

Y es que el estratega se ha encargado para, de algún modo, seguir ligado a nuestro país. La última se conoció esta jornada: el ahora técnico del Lille de Francia realizó una ‘nueva locura’ ligada a Chile al llamar a Luis Mora, autor del libro “Memorias de un club de barrio”,

para felicitarlo por su obra y agradecerle el envío de un ejemplo.

Según comentó Mora a La Hora, el DT lo llamó para hablarle de la publicación, que narra su experiencia como dirigente del equipo amateur Estrella Manuel Rodríguez de La Florida. “Recuerdo como si fuera hoy. Mi teléfono sonó el 28 de julio a las 6.24 de la mañana. No conocía el número, incluso me pregunté ¿Quién está molestando tan temprano? Y mi sorpresa fue mayúscula cuando oí la voz”.

“Buenos días, soy Marcelo Bielsa, disculpe que lo llame tan temprano, pero estoy cierto que es la hora que ya comienzan a levantarse en Chile para el laburo”, se presentó el entrenador.

Con un ruido en el teléfono, Mora conversó el ‘Loco’. “El celular se escuchaba con chicharreo, pero fueron los nueve minutos más felices de mi vida”, recuerda.

El estratega le confesó que “empatizaba con mi historia, ya que yo me fui de mi club por motivos parecidos a los suyos. Me aseguró que él se hubiera quedado a vivir toda la vida en Chile, pero que por razones que todos saben, no pudo”, agregó el escritor.

Cuando terminó la llamada, el ex dirigente rompió en llanto: “Fue un momento mágico y sublime que don Marcelo leyera mi libro y me llamara. Desde que él llegó, admiré su humildad, su caballerosidad, su temple y la gran persona trabajadora que es, aparte de cambiarle la mentalidad al fútbol chileno”.

