¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Jordan Ikoko, jugador del Guingamp: "En Twitter me dicen que le haga daño a Neymar"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El PSG enfrentará este fin de semana al Guingamp por la ligue 1, a la espera del debut de su flamante refuerzo Neymar.

Y es que si llegan los papeles a tiempo, el brasileño podrá ser de la partida.

El estreno de Neymar ha generado mucha expectativa, y es tal el revuelo mediático, que hasta sus rivales son noticia.

De cara al partido, Jordan Ikoko será el jugador encargado de marcar al astro Brasileño.

El lateral derecho, de 23 años, señaló a L’Equipe que “será la primera vez en mi carrera que me enfrente a un jugador de clase mundial. Estaré decepcionado, como todos en Guingamp, si no está. Es un jugador que me gusta particularmente. Le miraba en el Barça, lo veía muy diferente. Dribla, provoca, va al interior, al exterior, sabe hacerlo todo”, dijo.

Además, agregó que “en Twitter leo por todas partes: ‘Hazle daño’. Yo no soy así. Se queda en fútbol. Voy a ser agresivo como debo serlo sobre un terreno de juego. No voy a ir a hacerle daño ni a ser un espectador de ese partido”.

Finalmente, el formado en el PSG añadió que “no tengo miedo, no me digo que es el partido de mi vida. No pienso demasiado. No voy a mirar sus vídeos, voy a tener una semana tranquila, como siempre. No haré un plan anti-Neymar. Eso no existe”.

Tendencias Ahora