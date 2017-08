¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Igor Lichnovsky recordó la historia cuando su abuelo escapó de la Segunda Guerra Mundial



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

Pese a sufrir la partida del delantero chileno Edson Puch, el Necaxa se las ha arreglado para ser uno de los equipos revelaciones del fútbol mexicano, ya que es uno de los líderes del Apertura 2017.

Con siete puntos en tres partidos disputados, los ‘Rayos’ se posicionan en la cima de la tabla junto a Lobos BUAP, Monterrey y Toluca y todo gracias al buen trabajo defensivo, acumulando un total de dos goles recibidos en lo que va del campeonato.

Pieza clave en la defensa necaxista ha sido el chileno Igor Lichnovsky, quien se sumó esta temporada al cuadro de Aguascalientes para reemplazar a su compatriota Marcos González.

El formado en Universidad de Chile ha jugado los tres compromisos del torneo, todos desde el primer hasta el último minuto de cada cotejo.

La prensa mexicana ya comienza a hablar del buen rendimiento del chileno y por eso el reconocido portal Mediotiempo le realizó una entrevista en donde abordó temas futbolísticos y personales.

Lichnovsky manifestó su alegría de recalar en Necaxa, teniendo en cuenta viene de militar en el Valladolid de la Segunda División de España.

“Gracias a Dios he tenido la posibilidad de estar en clubes que tienen ciertas historias en sus países y eso es algo que me motiva. No me gusta estar mi zona de confort y el venir acá es algo nuevo, porque es América, vuelves a sentir la pasión de la gente que llena los estadios, esa mística que tiene el jugador sudamericano, entonces me gusta”, señaló.

“Venir a un club como el Necaxa que en los noventa fue muy fuerte y donde hubo un chileno (Ivo Basay) que hizo historia me motiva”, agregó.

Lo que más llamó la atención de la entrevista y que fue destacado tanto por el propio Mediotiempo como por distintos sitios nuestro país fue la historia de sobrevivencia de su abuelo en plena Segunda Guerra Mundial.

Lichnovsky contó que su abuelo de origen checoslovaco escondió a su hijo de un año en una caja de zapatos para escapar del conflicto que golpeó a Europa en la década de los 40.

“Prácticamente mi padre tenía un año de vida, en plena Guerra no podías ir a un hospital, no podías ir a ningún lado, no debería de haber sobrevivido a eso y prácticamente sale en una caja de zapatos con mi abuelo”, relató.

El mundialista en Turquía 2013 contó detalles de su ascendencia, pero aclaró sentirse más chileno que europeo.

“Y llegan a Chile, de ahí la ascendencia que tengo de la antigua Checoslovaquia, por mi apellido que hoy en día sería eslovaco, pero soy más chileno que los porotos”, indicó.

El Necaxa recibirá este sábado al León de Juan Cornejo y Álvaro Ramos por la cuarta fecha del Apertura mexicano.

Tendencias Ahora