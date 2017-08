¿encontraste un error? avísanos

Mourinho buscará fichar a Gareth Bale en caso que el galés no juegue la Supercopa europea



Publicado por Raúl Galdames

El fútbol en Europa está tomando fuerza y es que con el partido de la Supercopa entre el Real Madrid y el Manchester United se le agrega un ingrediente extra al duelo: la pelea por Gareth Bale.



José Mourinho, entrenador del Manchester United, señaló en una rueda de prensa que busca fichar al galés. “Si Bale juega mañana es una señal evidente de que sus planes son seguir en el Real Madrid. Si no juega, me pelearé con otros que lo quieran. Si por la llegada de otro jugador Bale estuviera en la puerta de salida, yo le esperaría al otro lado y me pelearía con otros entrenadores por él”, dijo.

El partido además tiene otro factor donde Mou dirigirá contra su exequipo. “Me hace ilusión jugar la Supercopa europea, contra un campeón europeo. Es un honor, el Real Madrid un equipo con mucha historia y trofeos todo eso me hace ilusión”, confesó el portugués.

Los respectivos campeones de la Champions League y de la Europa League protagonizan en Skopje, la capital de Macedonia, un duelo de gigantes que quieren seguir ampliando su palmarés con un trofeo que será o bien el cuarto para los blancos tras los logrados en 2002, 2014 y 2016 o el segundo para el United tras el de 1991.

Este será el undécimo duelo oficial entre madridistas y ‘red devils’ desde su primer encuentro en 1957, con un saldo de cuatro triunfos para los españoles, dos para los ingleses y cuatro empates. Su último antecedente se vivió en 2013, cuando el Real Madrid eliminó al United en los octavos de final de la Champions League.

El partido está pactado para este martes a las 14:45 horas (15.45 MAG).

