MARCADOR: Arsenal, sin Alexis, enfrenta al Chelsea en Wembley por Community Shield

El Chelsea, vigente campeón de la Premier, y el Arsenal, triunfador de la FA Cup, se medirán el domingo en Wembley (09:00 horas) en la Community Shield, donde presentarán a sus dos nuevos fichajes: el español Álvaro Morata y el francés Alexandre Lacazette.

The team news is in…

Here’s how we line up for #AFCvCFC pic.twitter.com/86Ud7raraq

— Arsenal FC (@Arsenal) 6 de agosto de 2017