Liverpool pierde a Adam Lallana "por un par de meses" por lesión en el muslo

El centrocampista internacional inglés del Liverpool Adam Lallana estará de baja “unos dos meses” debido a una lesión en el muslo, anunció el club de la Premier League este viernes.

Lallana, de 29 años, se lesionó en un amistoso el miércoles en Múnich ante el Atlético de Madrid (5-4 en penales, 1-1 en los 90 minutos de juego).

“Claramente no son noticias que nos gustan. Desafortunadamente el daño es tal que creo que Adam estará fuera un par de meses, no semanas, así que creo que podemos descartarlo para agosto y septiembre”, señaló el técnico Jurgen Klopp.

“Es un chico con un comportamiento de clase mundial, muy profesional, y siempre se recupera en los plazos previstos e las lesiones, por lo que tenemos que esperar”, añadió.

Lallana jugó 31 partidos en la pasada Premier League y marcó ocho goles, ayudando al Liverpool a clasificarse para la Liga de Campeones.

El futbolista se perderá la previa de Champions ante el Hoffenheim y los partidos de Premier ante Watford, Crystal Palace, Arsenal, Manchester City, Burnley y Leicester City.

