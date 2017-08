¿encontraste un error? avísanos

Cristiano Ronaldo: "Nunca tuve problemas en Inglaterra, por eso me gustaría volver"



Publicado por Raúl Galdames

Sigue la polémica por el juicio de Cristiano Ronaldo sigue dando coletazos en España y es que la máxima estrella del Real Madrid no lo está pasando bien debido a una supuesta evasión de impuesto donde él se declara inocente.

Ahora la Cadena SER (Sociedad Española de Radiodifusión) reveló nuevos comentarios del astro portugués. El jugador del Real Madrid mantuvo en todo momento su inocencia, y expresó un deseo en voz alta. “Nunca he tenido un problema en Inglaterra, por eso me gustaría volver”, afirmó.

Ronaldo repitió que fue el propio Manchester United y su abogado Chris Farnell quienes le recomendaron abrir la empresa ‘Tollin’: “Fue el propio club, me dijo Chris que era lo que hacían todos los futbolistas y yo no quería ser una excepción”. Puntualizó el ariete blanco que “sí quiero ser excepción, siempre dentro del campo, pero fue quiero ser uno más”, publicó el medio.

El luso incidió en la confianza que depositó en sus asesores tanto en Inglaterra como en España: “Recuerdo que cuando llegué a Inglaterra me dijeron que las cosas allí funcionaban así”, afirmó, explicando que “yo voy al Manchester con 18 años y me aconsejan que es el mejor mecanismo que puedo tener, como los demás futbolistas”. Una vez en España, añade, “mi indicación fue pagar más para no tener problemas”.

No es primera vez que Cristiano Ronaldo señala que le gustaría volver a Inglaterra y debido a los malos ratos que está pasando en España no sería raro un cambio de aires para la estrella del Real Madrid.

