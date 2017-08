¿encontraste un error? avísanos

Wenger criticó el millonario traspaso de Neymar: "Va más allá de lo racional"



Publicado por José Luis Rivera

El entrenador francés del Arsenal, Arsene Wenger, dijo este jueves que el traspaso multimillonario del brasileño Neymar al PSG “va más allá de lo racional”.

El técnico explicó que pagar 222 millones de euros por un jugador es lo que ocurre cuando “un país es propietario de un club”, en referencia a Qatar, dueño de la entidad parisina.

“Cuando un país es el propietario de un club, todo es posible”, indicó el francés en rueda de prensa.

En este nuevo escenario “se hace muy difícil respetar el fair-play financiero”, agregó Wenger. “No puedo justificar este tipo de inversiones”, dijo el galo, que considera que tales operaciones desvirtúan el actual panorama futbolístico.

“Ya no estamos en ese periodo en el que decías ‘si invierto esto, me llevo esto otro’. Eso quedó atrás”, abundó. “El fútbol ahora implica pasión, orgullo e interés público y tú no puedes racionalizar todo eso”.

“El año pasado cruzamos la barrera de los 100 millones de euros (cuando el francés Paul Pogba fichó por el Mánchester United) y solo un año después estamos rompiendo la de los 200. Va más allá de lo racional”, lamentó.

