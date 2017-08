Fin a la ’novela’: PSG anuncia oficialmente el fichaje de Neymar

¿encontraste un error? avísanos

Se acabó el misterio. PSG oficializó esta tarde el fichaje del astro brasileño Neymar, proveniente del FC Barcelona.

El club parisino decidió comunicar la noticia a través de sus cuentas de Redes Sociales.

“Paris Saint-Germain está muy feliz de anunciar el arribo de Neymar Jr”, expresó la institución.

Además, en su sitio oficial, la entidad detalló que el futbolista sudamericano firmó un contrato por 5 años “ante la presencia de representantes del club”.

“Con 25 años, él ha sido seleccionado con Brasil en 77 oportunidades, marcando 52 goles. Junto con ser el capitán de su equipo nacional, Neymar da Silva Santos Junior se ha transformado en el líder del país que buscará ganar su sexta Copa del Mundo en 2018″, destacó también el cuadro galo.

Hay que consignar que PSG no se refirió a los montos del traspaso. Sin embargo, recordemos que Barcelona había adelantado que solo dejaría partir a su exfigura si se pagaba la cláusula de rescisión, la que era ascendente a 222 millones de euros. Así, Neymar se convirtió en el fichaje más caro de la historia.

