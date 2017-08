¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Arturo Vidal: "Con el Bayern quiero los tres títulos y con la selección ir al Mundial"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Tranquilo y animoso se le vio a Arturo Vidal luego del duelo amistoso que el Bayern München disputó ante el Liverpool de Jürgen Klopp, encuentro que se jugó en el Allianz Arena y en donde el conjunto del chileno cayó por 3 tantos a 0.

Lee también | Bayern sufrió dura derrota en amistoso ante Liverpool: Vidal ingresó en el segundo tiempo

Pese a esto el seleccionado nacional se dio el tiempo para conversar con Paula Llanos, corresponsal de Bio Bio Deportes, para analizar algunos aspectos de lo que fue su participación en su primer encuentro de la temporada.

“Estos partidos son amistosos. Hace 4 o 5 días llegaron de China, de una gira muy larga, entonces es un poco complicado al inicio”, partió señalando el mediocampista nacional respecto del marcador que se inclinó en favor del elenco inglés, agregando además que “somos como la selección chilena, en los partidos amistosos nos cuesta un poco mas, pero en los partidos importantes es donde salimos a demostrar nuestra calidad”.

Otro aspecto que tocó el formado en Colo Colo fue la llegada del centrocampista cafetero, James Rodríguez, quien decidió emigrar desde el Real Madrid para defender los colores del plantel comandado por Carlo Ancelotti.

“Es un gran aporte, es un extraordinario jugador. Tiene mucha calidad y que nos va ayudar mucho este año para lograr los objetivos”.

Complementando en base a esto último, Vidal señaló que de momento lo más importante para él son los “tres títulos con el Bayern” y la “clasificación al Mundial con la selección”.

Vidal jugó tan solo 18 minutos en el duelo amistoso de este día, pero fue ovacionado por el público asistente, hecho que si bien soprendió al “King”, lo motiva a dar todo para quedarse con la Supercopa alemana de este sábado.

“Muchos aplausos, de verdad me sorprendí. Pero creo que ese es el cariño que me he ganado en estos dos años acá, con esfuerzo y sacrificio, así que espero seguir ganándome el cariño de todo el mundo”, concluyó.

Tendencias Ahora