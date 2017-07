¿encontraste un error? avísanos

Fabián Orellana no está en los planes del Valencia y deberá buscar nuevo equipo



Publicado por Jeser Lara

El delantero chileno Fabián Orellana fue informado que no será parte estelar en el andamiaje de Marcelino García en el Valencia CF para la temporada 2017-2018, por lo que el club ‘che’ le abrió la puerta para que consiga nuevo equipo de aquí al 31 de agosto.

Pese a ser el goleador de la pretemporada, con tres tantos, el conjunto de Mestalla y específicamente Marcelino no lo considera pieza importante para los próximos desafíos. El ex Celta de Vigo viene de darle el domingo el triunfo al cuadro español sobre el Bournemouth inglés con un golazo.

“Fabián Orellana no entra en los planes de Marcelino. No al menos como pieza importante del proyecto del Valencia. Así se lo han trasmitido al centrocampista chileno para que no haya después equívocos ni salidas de tono. Orellana va a tener difícil jugar en el Valencia de Marcelino y desde el club, además de ser sinceros con él, le han abierto la puerta para que se busque equipo antes del 31 de agosto”, informó el diario español AS.

“Marcelino ve a Orellana en la posición de interior por banda izquierda. Pero para esa demarcación ve otras variantes por delante a la del chileno, como la de Carlos Soler. Además, es una de las posiciones en las que el Valencia busca un refuerzo, que en caso de llegar cerraría aún más las puertas de la titularidad a Orellana”, agregó.

En la búsqueda de club para el seleccionado chileno, Valencia CF espera recaudar al menos 3 millones de euros, el mismo monto que le canceló a comienzos del presente mes al Celta de Vigo.

