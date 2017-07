Philipp Lahm se alzó como el mejor futbolista alemán del 2017

¿encontraste un error? avísanos

Philipp Lahm fue proclamado como el mejor jugador alemán del año, por primera vez en toda su carrera, poco después de colgar los chuteadores definitivamente al final de la pasada temporada.

El excapitán de la selección alemana de fútbol y del Bayern München fue elegido como mejor jugador por los periodistas deportivos germanos en una encuesta elaborada por la revista especializada ‘Kicker‘ que fue publicada hoy. En total recibió 242 votos, por delante de Toni Kroos, del Real Madrid, que obtuvo 192.

El año pasado fue su compañero de equipo Jérôme Boateng quien resultó elegido en la encuesta. En el sondeo se puede votar a todos los jugadores alemanes, con independencia de donde jueguen, y a todos los futbolistas de la Bundesliga.

“Es un gran reconocimiento y estoy realmente feliz por ello. Creo que los periodistas deportivos alemanes han tenido en cuenta toda mi carrera a la hora de tomar esta decisión“, declaró Lahm a la revista ‘Kicker’.

Lahm, campeón del mundo en Brasil 2014 con Alemania, se retiró del fútbol al final de la temporada pasada. Con el Bayern, el lateral de 33 años ganó ocho Bundesligas, seis Copas Alemanas y una Liga de Campeones, entre otros trofeos.

En la categoría de mejor jugadora del fútbol femenino se alzó la internacional Dzsenifer Marozsan. El técnico Julian Nagelsmann, del Hoffenheim, fue elegido como mejor entrenador del año.

“Esta distinción demuestra que uno no va por el mal camino“, comentó el técnico más joven de la Bundesliga, que obtuvo 273 votos y se impuso por delante de Christian Streich, del Freiburg, que recibió 261 disntinciones.

What a great evening! Truly an honor to receive the "Personal Merit Award of the Bavarian Minister-President"! pic.twitter.com/64exzsSRST

— Philipp Lahm (@philipplahm) July 23, 2017