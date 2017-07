¿encontraste un error? avísanos

Guardiola adelanta que Aleksandar Kolarov dejará Manchester City para reforzar a AS Roma



Publicado por José Luis Rivera

Aunque ya se encuentran disputando partidos amistosos, en Manchester City todavía se encuentran en pleno proceso de definición de su plantel, tanto en lo referido a los refuerzos como también en el ítem salidas.

Precisamente en este último aspecto, el entrenador Josep Guardiola sorprendió en la conferencia de prensa posterior a la derrota en duelo amistoso ante Manchester United por 0-2, cuando reveló que uno de los actuales integrantes del plantel ‘citizen’ esta´muy cerca de partir al fútbol italiano.

Se trata del lateral izquierdo Aleksandar Kolarov, quien según ‘Pep’ “está a un paso” de partir a la AS Roma de la Serie A italiana. Todo, cuando el serbio finaliza contrato a mediados de 2018 y sin que avancen negociaciones para su renovación.

“No me gusta trabajar con personas que no quieren quedarse. ‘Kola’ me ayudó mucho la temporada pasada en muchas cosas, pero tenía una gran oportunidad en la Roma y me pidió que le dejará irse”.

De esta manera, el zurdo de 31 años debería integrarse al cuadro romano, aunque se desconocen mayores detalles del posible acuerdo. Por su parte, Guardiola adelantó que continúa en la búsqueda de refuerzos para ambos laterales, considerando que en esos puestos salieron Zabaleta, Sagna, Clichy y próximamente Kolarov, mientras solo ha arribado Kyle Walker.

