¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Antonio Conte confirma salida de Diego Costa del Chelsea: "La situación está cerrada"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

El entrenador del Chelsea, Antonio Conte, confirmó que el delantero hispano-brasileño Diego Costa no será más jugador del conjunto londinense.

“No me gusta hablar de los jugadores que no se van a quedar aquí. Lo único que puedo decirte es que desde enero la situación de Costa estaba muy clara para él, el club y su agente. La situación está cerrada”, señaló el estratega italiano este viernes en conferencia de prensa, en declaraciones extraídas por sitio web de los ‘blues’.

El extécnico de la Juventus, además, no se quiso referir al polémico video donde Costa aparecía en una fiesta en Brasil con la camiseta del Atlético Madrid, su anterior equipo y donde podría recalar en este mercado de pases.

“Para mí, este asunto está cerrado desde hace mucho”, indicó Conte.

Costa había manifestado en junio pasado la decisión que tenía Conte respecto a su futuro en el Chelsea. “La verdad es que me mandó un mensajito simple en plan jefe… Después de todo lo que he hecho allí me manda un mensaje, pero bueno hay que buscar un equipo y jugar”, dijo en aquella ocasión.

El ariete de 28 años fue pieza importante en el título de la Premier League 2016-17 que conquistó el Chelsea, marcando un total de 20 goles. Pese a sus buenos números, la desgastada relación con su entrenador habría sido el motivo de su salida.

El Chelsea hizo oficial el miércoles pasado el acuerdo con Real Madrid para fichar al delantero español Álvaro Morata.

Tendencias Ahora