¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

El encargo de Guardiola a Alexis: convencer a Wenger para que le permita fichar en el City



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Juan Carlos Pérez

Si bien Arsene Wenger aseguró que Alexis Sánchez no quiso exponer una eventual salida del club tras confesar querer jugar la Champions League -competencia que Arsenal no disputará- también es cierto que el DT no ha hablado con el tocopillano sobre su futuro.

Así lo indicó el propio estratega francés en rueda de prensa, en donde se mostró confiado en poder seguir contando con su máxima estrella para la siguiente temporada.

Lee también | Wenger y declaraciones de Alexis sobre posible salida de Arsenal: “Él no quería decir eso”

Sin embargo ‘Le Professeur’ tiene complejo el desafío de convencer al futbolista formado en Cobreloa, pues Josep Guardiola -que lo dirigió en el FC Barcelona entre 2011 y 2014- insiste en querer sumarlo a la plantilla del Manchester City, club que sí competirá por levantar la ‘Orejona’.

Según expone El Mercurio, el cuadro donde actualmente milita el portero Claudio Bravo está dispuesto a pagar 68.8 millones de dólares por el atacante chileno, a quien Pep le estaría encargando la misión de convencer a Wenger para que lo deje salir de la escuadra ‘Gunner’.

“Guardiola está esperando con ansias la llegada de Alexis Sánchez. Ya ha hablado con el jugador en más de alguna ocasión“, indicaron cercanos del estratega al citado medio.

El panorama se aclarará a fin de mes, cuando el tocopillano deba volver a Europa para sumarse a los trabajos de Arsenal (30 de julio) y definir su futuro deportivo.

Tendencias Ahora