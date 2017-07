¿encontraste un error? avísanos

Director deportivo del Celta: "Estamos trabajando en la salida de Marcelo Díaz"



Publicado por Nicolás Maureira

El director deportivo del Celta de Vigo, Felipe Miñambres, reiteró este lunes que a las oficinas del conjunto gallego no ha llegado ninguna oferta por el mediocampista chileno Marcelo Díaz, pese a sonar con fuerza en el Real Betis y Tigres de México.

Si hace diez días el dirigente descartó alguna oferta formal por el seleccionado nacional, cuando aparecía en la órbita del América mexicano, hoy volvió a hacer lo mismo ante las informaciones que lo vinculan con los verdiblancos de Sevilla y el equipo donde milita Eduardo Vargas.

“He hablado con Serra Ferrer -vicepresidente deportivo de Betis- y no me ha comentado nada del interés. Marcelo ahora está de vacaciones, por él hay rumores pero a nosotros no nos han llegado esas ofertas. Estamos en contacto con él y con su agente para encontrar lo mejor para las dos partes”, indicó Miñambres.

“Marcelo lo que quiere es jugar, sentirse importante y nosotros lo que también queremos es que él pueda estar en un sitio en el que pueda tener minutos. Estamos trabajando en esa salida pero no hay nada concretado”, agregó sobre el jugador de 30 años.

Consignar que Juan Carlos Unzúe, el flamante reemplazante de Eduardo Berizzo en el banco del cuadro celeste, está realizando un profundo cambio en la plantilla y no tiene en los planes a ‘Carepato’ para los próximos desafíos del conjunto de Balaídos.

Marcelo Díaz tenía contrato hasta el año 2019 con el elenco ‘celeste’, su tercer paradero en el fútbol europeo tras defender al FC Basilea de Suiza y al Hamburgo de Alemania.

