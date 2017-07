¿encontraste un error? avísanos

Costa siguió consejo de Vidal para fichar en Juventus: "Me dijo que los hinchas me amarán"



Publicado por Juan Carlos Pérez

Acostumbrado a jugar por las bandas, el nuevo delantero de la Juventus, Douglas Costa, remarcó estar a disposición del técnico Massimiliano Allegri para desempeñarse donde el estratega considere oportuno en su nuevo desafío.

“Aún no sé cuál será mi posición aquí, pero no habrá problemas“, indicó el exShajtar Donetsk y Gremio.

El futbolista brasileño, cedido por dos años desde el Bayern München, aseguró que la ‘Vecchia Signora’ es un club que “tiene un juego de alto nivel, y en cuanto he tenido la oportunidad de formar parte de ello no he desaprovechado la oportunidad“.

La competencia italiana le gusta mucho al atacante de 26 años, quien asegura poder adaptarse rápido al fútbol de dicho país. “Es un fútbol físico, donde hay mucho contacto y me adaptaré deprisa“.

La decisión de cambiar de equipo no fue sencilla de tomar, sin embargo un consejo de su excompañero en el ‘Gigante de Baviera’, Arturo Vidal, le orientó para defender los colores del conjunto de Turín.

“Arturo es un gran amigo, me ha explicado lo grande que es la Juve y los seguidores que tiene en todo el mundo (…) Me dijo que los hinchas de Juventus me amarán y que yo los amaré a ellos. Así que seguí su consejo“, apuntó durante su presentación oficial.

