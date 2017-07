Per Mertesacker se encargará de la cantera de Arsenal desde el próximo año

¿encontraste un error? avísanos

El internacional alemán Per Mertesacker será uno de los responsable de la cantera del Arsenal, su actual equipo, a partir del año que viene, cuando el central cuelgue los chuteadores, anunció este viernes el club inglés.

Integrante de la selección alemana campeona del Mundial de 2014, Mertesacker seguirá una temporada más como capitán ‘gunner’ antes de sustituir a Luke Hobbs al frente de las categorías inferiores del equipo.

El defensa, de 32 años, dijo que estaba muy satisfecho con su relación con el Arsenal, a donde llegó en 2011 procedente del Werder Bremen.

“Este es el comienzo de una etapa muy excitante para mí. Estoy encantado de poder seguir formando parte de la familia del Arsenal“, indicó el alemán, que desempeñó un papel destacado en la final de la FA Cup que su equipo le ganó al Chelsea el pasado mayo (2-1).

“Per tiene un carácter excepcional y es una gran ejemplo para los jóvenes. Es un gran analista del juego y sabe ayudar a que los futbolistas saquen su máximo potencial“, dijo su actual entrenador, el francés Wenger.

Per @Mertesacker will be our new academy manager in a year's time – and here's why pic.twitter.com/NhgqCxO8rj

— Arsenal FC (@Arsenal) July 7, 2017