¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Marcelo Bielsa: "He notado que Sampaoli es mejor que yo. No lo digo por falsa modestia"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El exentrenador de La Roja, Marcelo Bielsa, asistió al seminario ‘Somos Fútbol’ en Brasil, donde compartió análisis con técnicos como Fabio Capello y Tite, actual entrenador de la ‘verdeamarelha’.

Allí, el ‘loco’ expuso sus ideas futbolísticas y se paso se despachó algunas confesiones, como por ejemplo que se considera un ‘jugador frustrado’.

“Fui un jugador frustrado y soy un apasionado por este deporte. Todo lo que pasa cuando veo la repercusión que el fútbol tiene en la sociedad de Brasil, esa pasión me conmueve”, lanzó.

Además, el entrenador reveló la razón por la cual aceptó dirigir a La Roja y no a Brasil.

“Trabajar en Chile fue de los momentos más felices de mi vida. Pude conectar con el ciudadano medio que es una maravilla”, dijo

“Cuando un entrenador es contactado para dirigir en el extranjero debe entender que ha de aportar algo diferente a lo que poseen”, dijo Bielsa, explicando que él dirige a un equipo cuando “puede aportar cosas que el fútbol de ese país no posee”.

“Yo creo que Brasil tiene ejemplo para respaldar la escuela que elija. En cambio cuando fui a Chile, fui porque creía que podía aportar cosas diferentes a las que ya tenían”, agregó.

Por otro lado, el argentino tuvo palabras para el exentrenador de Chile Jorge Sampaoli, confesando que el ‘casildense’ es mejor DT que él.

“Sampaoli no es un discípulo mío, porque esa palabra no la compatibilizo conmigo y he notado que él es mejor que yo. No lo digo por falsa modestia. Una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad, es decir no enamorarse de sus propias ideas. A su vez uno tiene que enamorarse para convencer. Hay una mezcla de humildad y una necesidad de convicción para defender esas ideas”, cerró.

Tendencias Ahora