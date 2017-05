¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Sánchez lamenta que Arsenal no luche Premier League ni ’Champions’: Me siento decepcionado



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El futbolista chileno Alexis Sánchez dejó en claro que está “decepcionado” porque junto a su equipo Arsenal, no pudieron competir por el título de la Premier League ni tampoco en Liga de Campeones de Europa.

En entrevista con Sky Sports, Sánchez comenzó reconociendo que “la temporada de Arsenal no fue buena para mi, porque vine para ganar trofeos, para estar disputando la semifinal de Champions, para ganar la Premier League”, agregando que “me siento decepcionado por no estar en esas instancias”.

Sobre los gestos de molestia que ha exhibido a lo largo de la temporada y que incluso han generado críticas en su contra, el nacional explicó que “como digo siempre, la vida es corta y la carrera del futbolista, también. Cada entrenamiento que hago lo quiero ganar, los partidos los quiero ganar y esa es la impotencia que me da, de irte a la casa triste y no poder llevarle un triunfo a la gente que te va a ver al estadio, a los ‘fans’ de Arsenal que están en los partidos, gritan. Lo hago por ellos y por el equipo y (es) la frustración de no poder ganar un partido que está para ganarlo”.

El tocopillano podría firmar su mejor temporada goleadora en Premier League, ya que hasta el momento lleva 19 goles. Respecto a ese registro, el delantero sostuvo que “me pone muy contento, pero siempre me exijo más. Creo que un jugador, para estar en el top de lo top, tiene que ganar Champions y ligas. Eso es lo que hace grandes a los jugadores”

Por último, Sánchez fue consultado por la comentada renovación de su contrato, que finaliza en 2018. “Lo que quiero ahora es terminar bien mi temporada, tratar de clasificar a Champions, ganar la FA Cup” expresó, concluyendo al señalar que habló con su entrenador Arsene Wenger acordaron que “nos sentaremos los dos a conversar el tema, qué pasará, qué es lo mejor para el club, lo mejor para mi y para él. Hablaremos después que termine la temporada, porque si defino ahora, no me enfoco en lo que quiero”.

Tendencias Ahora