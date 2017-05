¿encontraste un error? avísanos

Abogado de AFA y absolución de Messi: "El resultado supera cualquier expectativa"



Publicado por José Luis Rivera

El abogado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Ariel Reck, reconoció que la decisión de dejar sin efecto el castigo a Lionel Messi por parte de la Comisión de Apelación de FIFA fue mejor de lo que esperaban, a la vez que explicó que el procedimiento que terminó con la sanción inicial “no era conforme a derecho”.

En declaraciones al canal TyC Sports, Reck indicó que el objetivo de la defensa trasandina era demostrar que “no estaban dadas las condiciones para una actuación de oficio”, ya que “tiene que ser un hecho grave y que escape a la atención del árbitro”.

El abogado profundizó en el tema, sosteniendo que “el procedimiento no era conforme a derecho. FIFA no podía actuar de oficio y se anuló la decisión, no es que bajó la pena”.

Sobre su participación en la sesión de apelación desarrollada el pasado jueves, reconoció que “cuando salimos de la audiencia las sensaciones eran buenas y esperábamos el fallo para la semana que viene”, pero que “el resultado supera cualquier expectativa” y “nos sorprendió”.

Por último, Reck indicó que para el Comité de Apelación “era una decisión difícil de tomar”, debido a que “era dejar sin efecto lo que había hecho la instancia anterior”.

Recordemos que ayer viernes, FIFA confirmó que Messi fue absuelto de las cuatro fechas de castigo que recibió en primer instancia por los insultos que fueron registrados al juez asistente Emerson de Carvalho, durante el partido entre Argentina y Chile. Una decisión que permitirá al zurdo poder estar presente en los próximos duelos de la ‘albiceleste’ por las Clasificatorias Sudamericanas para Rusia 2018.

