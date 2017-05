¿encontraste un error? avísanos

Héctor Mancilla anunció su retiro: "La idea es seguir ligado al fútbol"



Publicado por Jeser Lara

El delantero nacional, Héctor Mancilla, anunció que pondrá fin a su carrera como futbolista después de 18 años.

Mancilla, campeón en dos ocasiones de la Liga MX y dos veces máximo goleador en torneos cortos, declaró que no buscará otro club luego de su salida de Lobos BUAP en marzo.

En conversación con ESPN México, el ‘purranquino’ confesó que luego del retiro su objetivo es seguir ligado al fútbol siendo director técnico.

“La verdad ya lo pensé bien y se tomó la decisión de no seguir jugando, la idea es seguir ligado al fútbol. Está en la mente realizar el sueño de poder dirigir, eso requiere tiempo y hay que prepararnos”, dijo.

El exColo Colo declaró que el retiro llegó en el momento exacto, aunque no de la manera que esperaba.

“No fue como lo había soñado, estoy agradecido con el fútbol mexicano, pero esto no se termina aquí, sigue de otra manera y esperamos seguir ligados”, añadió.

Mancilla comentó que se radicará en Monterrey y buscará el sueño de dirigir a Tigres.

“Es un sueño, sería algo lindo dirigir a Tigres, quién dice que no el día de mañana pueda estar dirigiendo a Tigres. La gente todavía me recuerda, es un cariño que me demuestran día a día, ya no juego ahí y me siguen queriendo mucho”, cerró.

Señalar que el jugador defendió 13 camisetas, desde sus inicios en Malleco Unido, destacando las de Huachipato, Colo Colo, Veracruz, Toluca y Tigres.

En su palmarés, el ahora exdelantero obtuvo cinco títulos, siendo estos el Clausura 2006 con Colo Colo, los de Primera División con Toluca (2008, 2010), Tigres (2011) y la Copa de México con Morelia (2013).

