Jorge Sampaoli y opción de seguir en Sevilla: "Me mato por este club que me contrató"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El DT trasandino, Jorge Sampaoli, conversó con la prensa española previo a lo que será el duelo que sus pupilos disputen, este lunes a partir de las 16:00 horas, ante el Málaga por una nueva fecha de la Liga Española.

En el Sevilla, quien se encuentra en el cuarto lugar de la tabla con 68 unidades, tienen los objetivos claros para este nuevo cotejo, y son los de ir a hacerse el fuerte como forastero, quedarse con los tres puntos y meterse junto a los punteros de la tabla.

“Si soñamos con ser terceros tenemos que ganar, porque el resto tiene cien por cien de eficacia y te obliga a no fallar. Estamos aquí para lograr objetivos y me gustaría que el equipo el año que viene estuviera en Champions, más que el hecho de que yo supere un récord de puntos”, indicó el estratega en conferencia de prensa.

De igual manera, Sampaoli aprovechó la instancia para referirse a la concentración que los equipos deben tener previa a encuentros de gran envergadura como este, oportunidad en la que señaló que por lo general “no participo mucho de la vida privada de los futbolistas. Estar en concentración no es lo mismo que el equipo esté concentrado. No soy un policía que vigila a los jugadores, siempre creo mucho en ellos”.

Por último y al ser consultado por la propuesta de dirigir a la Selección de Argentina, el casildense manifestó que no quiere saber nada de eso por ahora ya que hoy en día, solo está preocupado por el presente de su Club.

“Hoy me ilusiona el presente, me mato por este club que me contrató. Si no lo logro no será por compromiso sino por capacidad. Me tiene muy abocado todo lo que tiene que ver con el equipo de aquí al final”.

