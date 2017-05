¿encontraste un error? avísanos

Exestrella del Arsenal con todo contra Alexis: "Yo lo vendería. Sáquenlo"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El astro chileno, Alexis Sanchez, no la está pasando bien en el Arsenal. Esto, no solo porque los resultados no acompañan al cuadro inglés sino también porque durante la semana el exjugador de los “gunners”, Charlie Nicholas, se refirió a la incertidumbre existente en torno a la renovación del contrato de Alexis y, por consiguiente, la permanencia de este mismo en el Club.

La exestrella disparó contra el tocopillano y lo acusó de no tener interés de quedarse en Emirates y de “camuflar” su deseo de ganar para el club. “Yo lo vendería. Sáquenlo. Si se quiere ir al Chelsea y Chelsea quiere pagar 60 millones de libras, yo lo vendería”, afirmó en entrevista el TalkSport.

De igual manera, el atacante hizo alusión a que el “niño maravilla” no está entregando su 100% de rendimiento en cada partido, señalando que “no se ha interesado en el juego durante las últimas ocho semanas. Lo está ocultando”.

Por último, el retirado futbolista quiso repasar el difícil presente por el que están pasando los pupilos de Arsene Wenger y sentenció que “ya no tienen los valores y el alma que tenían. Ellos han perdido su credibilidad. El club es un desastre. Es doloroso ver como está. ¿La derrota ante el Tottenham? Me dio vergüenza. Lo de Arsenal fue embarazoso”.

