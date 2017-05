¿encontraste un error? avísanos

En España ponen a Juan Antonio Pizzi entre los candidatos para dirigir al Barcelona



Publicado por Jeser Lara

El técnico de La Roja, Juan Antonio Pizzi, apareció como uno de los candidatos a reemplazar a Luis Enrique en la banca del Barcelona, según la reciente publicación del medio catalán Sport.

“El cuadro azulgrana tomará una decisión en breve y Juan Antonio Pizzi, exjugador del club y actual seleccionador de Chile, se une a los futuribles”, señalaron.

Además, agregaron que “su nombre llegó al Barça hace algo más de un mes y no pasó desapercibido. Es un entrenador que mantiene una gran relación con el Barça desde su paso como futbolista y su carrera como técnico ha ido dando pasos idóneos. Ha ganado títulos en Argentina y en su etapa en el Valencia cumplió las expectativas, aunque no siguió tras el cambio de propietarios”.

El medio catalán evaluó a cada entrenador con los pro y los contra para asumir en la banca del conjunto culé. En el caso de ‘macanudo’ sus ventajas serían su ambición y buen juego. En cuanto a los contra está su poca experiencia en Europa.

“Pizzi era un jugador ambicioso (no se conformaba con ser suplente de Ronaldo) pero también de equipo. Su discurso ya era sensato entonces y lo sigue siendo ahora. “Prefiero que el equipo juegue bien; mucha veces el resultado es una consecuencia del juego”. ¿Y cómo le gusta jugar a Pizzi? Pues robando rápido el balón y siendo protagonista”, expresaron.

“El actual entrenador de Chile no tiene una gran experiencia en equipos europeos. Durante su paso por el Valencia no dejó un mal recuerdo pero Peter Lim no creyó en su continuidad”, añadieron.

