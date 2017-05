¿encontraste un error? avísanos

Darijo Srna: "Prefiero ganar la Liga con el Shakthar que la Champions con el Barca"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El jugador croata, Darijo Srna, quien en la temporada pasada sonó como una carta segura para reforzar las filas del Barcelona, hoy sorprendió con sus declaraciones.

Y es que pese a que el lateral derecho acabó de renovar contrato con el equipo ucraniano por un semestre más, hasta el 2018, fueron sus dichos los que revelaron que el Club Azulgrana había intentado ficharlo durante la temporada invernal.

“Probablemente es sabida la historia con el Barcelona, pero mi corazón está aquí. Después de 14 años, me considero no solo parte del club, sino un miembro más de esta familia. En un momento difícil como aquel, no podía rendirme. Así que tomé mi decisión muy rápido”, comentó al medio europeo Mundo Deportivo.

Asimismo, el croata aprovechó la instancia para dar a conocer su satisfacción por permanecer un semestre más en el equipo que lo vio nacer. “Cuando hablé con el presidente, le dije que me gustaría firmar un nuevo contrato y que sería más feliz ganando la liga con el Shakhtar que la Champions League con el Barcelona”.

Finalmente, el jugador manifestó su deseo de finalizar su carrera profesional en este club, lo que hace pensar que colgará los botines una vez que se de termino a su nuevo contrato.

“Quiero terminar mi carrera en el Shakhtar. Cuando el presidente me dijo que me ofrecía firmar un nuevo contrato, solo pude agradecérselo. No me habría perdonado nunca salir del equipo”.

