Wenger blindó a Alexis de críticas tras polémica acción: Le lanzaron el balón a propósito



Publicado por Pablo Velozo

El entrenador del Arsenal FC, Arsene Wenger, salió en defensa del delantero chileno Alexis Sánchez frente a las críticas que recibió de la prensa inglesa por un par de ‘simulaciones’ en la victoria sobre el Leicester.

En la primera jugada, en un lanzamiento lateral, Christian Fuchs reclamó la distancia frente al chileno y le lanzó un pelotazo a Alexis que golpeó en su hombro. Tras cartón, el ‘Niño Maravilla’ cayó al suelo tomándose la cara.

Ante esta acción, el técnico de los ‘Gunners’ indicó que “creo que no sabía que tenía que estar más lejos. Además, el árbitro no se lo dijo. Yo acepto la amarilla por no respetar la distancia en el lateral, pero Fuchs debía haber recibido amarilla porque le lanzó el balón a propósito”.

No obstante, el Daily Mail criticó al tocopillano por esta jugada. “Sánchez esperó unos segundos antes de caer dramáticamente al suelo tomándose la cara. El balón había rebotado en su hombro, pero la reacción fue tardía dando vida a una actuación teatral que dio vergüenza a sus hinchas”, escribió.

Poco después, el ‘7’ del cuadro londinense fue en busca de un balón y puso todo su cuerpo en la trayectoria de Robert Huth. Finalmente, el ariete nacional cayó fuertemente al piso.

“Huth realmente golpeó a Alexis. Lo ayudé a levantarse y estaba sangrando en los labios. Huth lo tocó en la cara. No sé si fue accidental”, apuntó el estratega de origen francés.

El único gol del cotejo entre Arsenal y Leicester llegó bien entrado el partido, a los 86 minutos, con un autogol de Robert Huth tras un disparo de Nacho Monreal.

