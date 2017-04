¿encontraste un error? avísanos

Sebastián Beccacece confesó que Sampaoli lo llamó para la selección de Argentina



Publicado por Jeser Lara

Es un secreto a voces que Jorge Sampaoli se convertirá en el próximo entrenador de la selección de Argentina.

Se ha filtrado que el casildense, actualmente en el Sevilla, ha tenido conversaciones con la AFA para acordar su inminente incorporación.

Pero si Sampaoli llega a la selección no lo hará solo. Necesita de un cuerpo técnico de su confianza, y para ello se ha comunicado con un viejo conocido.

Se trata de Sebastián Beccacece, quien afirmó en conversación con Radio Late que el exDT de La Roja lo llamó para ofrecerle una propuesta referente a la selección.

“Hace dos días hablé con Sampaoli y me preguntó por mi contrato. Hace mucho no hablaba con él. Le pedí un tiempo a Sampaoli para pensar la propuesta que me hizo de la Selección. No tengo una decisión tomada todavía. Tengo partidos muy importantes con Defensa”, dijo.

El entrenador de Defensa y Justicia aclaró que “después de la vuelta con Sao Paulo definiré”, en referencia al duelo que sostendrá su escuadra ante el conjunto brasileño por Copa Sudamericana.

