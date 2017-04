¿encontraste un error? avísanos

Claudio Tapia responde a críticas de Bauza: "Los hombres se dicen las cosas personalmente"



Publicado por Nicolás Maureira

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, respondió a las fuertes críticas del ex entrenador de la ‘Albiceleste’, Edgardo Bauza.

En conversación con diario La Capital de Rosario, el ‘Patón’ dijo que los dirigentes de la AFA no sabían de fútbol.

“Cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad”, señaló.

En medio de su participación en el 67° Congreso Ordinario de Conmebol que se realiza en Santiago, Tapia respondió a Bauza.

“Los hombres se dicen las cosas personalmente, tuvo la oportunidad de hablar conmigo y no me las dijo”, señaló.

El ‘Chiqui’ Tapia, además, dijo que Bauza “está equivocado” por asegurar que su futuro en la selección se sabía antes de que asumiera la nueva directiva y que su reemplazante ya estaba definido.

A continuación escucha el diálogo de Tapia con los periodistas

