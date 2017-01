¿encontraste un error? avísanos

Sampaoli revela diálogo con del Bosque que fue clave para ganarle a España en Brasil 2014



Publicado por Juan Carlos Pérez

Es uno de los protagonistas en España por su actual campaña con el Sevilla. Jorge Sampaoli se alza con el protagonismo en la Liga, respaldándose con la segunda ubicación (42 puntos) bajo Real Madrid tras 19 jornadas.

Su estrategia al mando de los ‘Nervionenses’ ha generado una atención considerable sobre el casildense, quien confesó en El Transistor de radio Onda Cero que “luchar por la Liga no es una ilusión, es una realidad“.

Pero no solo se dio tiempo para detallar sus objetivos en aquella competencia, pues también reveló algunos aspectos desconocidos sobre su paso por la dirección técnica de la ‘Roja’, específicamente en el año 2014 cuando el ‘Equipo de Todos’ enfrentó a la selección española en la Copa del Mundo realizada en Brasil.

La victoria por dos goles sobre cero tuvo su origen, en alguna medida, en una conversación entre Sampaoli y el estratega rival Vicente del Bosque previo al compromiso, en donde el extécnico de Universidad de Chile comenzó a urdir el discurso con que motivaría a los seleccionados para lograr un triunfo.

“En la ceremonia del sorteo conversé brevemente con Del Bosque. Veníamos de jugar un amistoso con ellos en el que habíamos empatados a dos. Él alabó el trabajo que hicimos y me dijo: ´parecían once kamikazes´. Y desde ahí creció la idea de que a España había que ganarle con once kamikazes. Y con la obtención de la Copa América mantuve siempre el mismo mensaje de rebeldía“, reveló el técnico.

Otra conversación que dio a conocer fue una que tuvo con Arrigo Sacchi, exDT de Italia, a quien pidió sugerencias para medirse ante la ‘Roja’ europea.

“Estaba muy nervioso por el partido, y justo me encontré con él en el ascensor y aproveché de preguntarle cómo enfrentar a España, y me dijo desairadamente que él ´probó de mil maneras y nunca pudo ganarles´. Ese momento también fue importante para la planificación del partido”, detalló Sampaoli.

Preguntado por la polémica con el futbolista del Real Madrid Sergio Ramos y su relación con el Sánchez-Pizjuán, Sampaoli se mostró contundente.

“Los pitidos a Sergio Ramos no me gustaron. Seguramente que él esté orgulloso de haber nacido en este club; y los aficionados, también“, comentó el exseleccionador chileno.

Por último, Sampaoli se declaró ferviente admirador de Andrés Iniesta, del que lamenta que “no tenga un Balón de Oro”, y de las ideas futbolísticas de su compatriota Marcelo Bielsa, con quien apenas ha hablado “más que dos veces por teléfono“. Aunque, sin duda, destaca a una figura futbolística por encima de los demás y al que espera conocer “pronto”. “Maradona es para nosotros un dios del fútbol. Soñábamos con ir a verlo en vivo. Cambió el mundo del fútbol argentino“, concluyó.

