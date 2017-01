¿encontraste un error? avísanos

Pires insiste y pide la renovación de Alexis: "Es el motor, ojalá se quede siempre"



Publicado por Pablo Velozo

Quiere a Sánchez en su ‘amado’ equipo de Inglaterra… para siempre. Robert Pires, exfutbolista francés y leyenda del Arsenal, pidió nuevamente a la dirigencia ‘gunner’ la renovación del ‘Niño Maravilla’.

En conversación con La Tercera, el exvolante aseguró que espera que Sánchez “ojalá renueve su contrato porque es un jugador maravilloso. Alexis es el motor, ojalá se quede siempre”,

Pero no solo eso. Pires además reveló que tuvo la posibilidad de compartir con Alexis y le consultó por su futuro: “Hablé con él la semana pasada y le pregunté por la renovación. Me dijo que no sabía, que a él sólo le importaba jugar”, destacó.

“No es tema para él la renovación. Él no sabe lo que va a pasar, sólo quiere jugar y disfrutar”, complementó ‘D’Artagnan’.

Por otro lado, el también exseleccionado francés valoró el espíritu de superación del tocopillano: “Lo veo todos los días, en las prácticas. Lo veo más fuerte, con más potencia. Está más maduro de cabeza. Alexis es un jugador muy fuerte para el Arsenal. Es impresionante lo que entrena, nunca quiere parar”.

Recordar que Robert Pires estuvo desde el 2000 al 2006 en el conjunto londinense, período donde ganó dos veces la Premier League, tres FA Cup y dos Community Shield.

Además, Pires llegó a la final de la Champions League con el Arsenal en 2006. Sin embargo, esa temporada el título quedó en manos del FC Barcelona (2-1).

