Concacaf rechazaría clasificatoria ’unificada’ con Conmebol para el Mundial de 48 equipos



Publicado por José Luis Rivera

El anuncio de que a partir de la Copa Mundial de 2026 se ampliarán los cupos de los participantes a 48 selecciones, hizo que los rumores respecto al nuevo formato surgieron de inmediato. Entre ellos, la posible unificación de las confederaciones Sudamericana (Conmebol) y de Centro y Norteamérica (Concacaf) para disputar una sola fase clasificatoria.

Precisamente sobre esa opción se discutió en una cumbre ejecutiva entre ambas organizaciones que se desarrolló esta semana en Miami, donde al parecer la idea quedará en nada, según indica el portal mexicano Mediotiempo.

El medio asegura que en la cita, donde asistió el presidente de FIFA, Gianni Infantino, se expusieron las opiniones de los involucrados y quedó claro que en Concacaf no ven con buenos ojos el unificar las clasificatorias “por las diferencias futbolísticas entre ambas zonas”, según señaló su mandamás Víctor Montigliani.

Según el miembro del consejo de Concacaf, José Mejía, el presidente de su organización “fue muy claro y no ve con buenos ojos la fusión. Honestamente no creo que pase esa fusión porque las diferencias son grandes a pesar de que jugar ante equipos de Conmebol, desde mi opinión, significaría elevar el nivel de nuestra zona”, agregando que “pasarían varios años para competir a excepción de México y Estados Unidos, pero no vi ambiente para que se pueda presentar”.

De todas maneras, se conoció que la Concacaf tendría 6,5 cupos para el Mundial de 2026, a la espera que esa información se ratificada en la próxima edición del Congreso FIFA, a realizarse en el mes de mayo.

