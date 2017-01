¿encontraste un error? avísanos

La dura amenaza de Payet a West Ham: "Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo"



Publicado por Pablo Velozo

Está furioso, y no lo esconde. El volante francés Dimitri Payet, quien brillara en el West Ham United y la Eurocopa el año pasado, expresó públicamente su indignación con el cuadro inglés.

Y es que el mediocampista cree que llegó la hora de partir a un elenco de mayor renombre. Ofertas le sobran después de su buen año, sin embargo el elenco inglés se niega a perder a su principal figura.

Según reportan los medios internacionales, Payet solo quiere retornar a su país y brillar en el Olympique de Marsella, club que habría ofrecido 22 millones de euros. Pero para los ‘Hammers’ esa cifra no es suficiente.

Esta situación ha provocado que el futbolista se declarara en ‘pie de guerra’ con la institución, amenazando incluso con ‘auto-lesionarse’ para no volver a vestir la camiseta del West Ham.

“Juro sobre la cabeza de mi pene que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham”, expresó el jugador según consigna Diario AS de España, acotando que “si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo”.

En la misma línea, el futbolista aañadió que “soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Y mi futuro lo veo en el Marsella”.

“He ayudado en gran medida al West Ham desde que llegué y me podrían dar las gracias aceptando mi venta. Es lo mínimo”, remató Payet.

Consignar que dirigentes de ambos clubes se han reunido en las últimas horas. Por mientras, Dimitri Payet sigue rogando por su venta.

