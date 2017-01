¿encontraste un error? avísanos

Héctor Moreno: "El 0-7 va a durar mucho tiempo en la memoria de todos"



Publicado por Jeser Lara

El defensa de la selección mexicana, Héctor Moreno, aún no olvida el 7-0 que le propinó Chile a su selección en la Copa América Centenario, remarcando que no la quiere olvidar para no volver a pasar por una vergüenza así.

“El 0-7 va a durar mucho tiempo en la memoria de todos. Personalmente, yo no lo quiero olvidar. Fue una sensación tan desagradable, de tanta vergüenza deportiva que yo sentí”, expresó el defensa del PSV de Holanda en una entrevista al diario Marca.

“Lo superas y sigues adelante porque el futbol y la vida continúa, pero no quiero volver a sentir esa sensación de tanta inferioridad en el campo”, agregó.

Por ello, ya está mentalizado en el siguiente objetivo, que es clasificar al Mundial de Rusia 2018 y lograr superar la ronda de los octavos de final.

“Lo tengo guardado en mi pensamiento pero, obviamente, pensamos en lo siguiente. El equipo y yo tenemos que mejorar en muchas cosas, otras se han hecho de buena manera”, cerró.

