¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Borghi arremetió contra Sampaoli: En Argentina no sobrevive como DT, no tiene códigos



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Arremetió contra el entrenador ‘de moda’ en Europa. Claudio Borghi, exentrenador de Colo Colo y la selección chilena de fútbol, tuvo duras palabras contra el actual adiestrador del Sevilla, Jorge Sampaoli.

Todo ocurrió en el programa Fox Sports Radio, instancia donde el ‘Bichi’ aseguró que Sampaoli “es un gran entrenador, pero no tiene ética. Entre otra cosas”.

“Hay muchas cosas, y no solamente humanas. El otro está en Estados Unidos y no puede hablar”, sentenció el también exseleccionado argentino, destacando que “yo nunca firmé un papel avalando ninguna compra”.

Pero los ‘dardos’ de Borghi continuarían: “Sampaoli no sobrevive como entrenador en Argentina, porque no tiene código. Cuando no tienes código en un país tan futbolero no sobrevives”, aseguró.

“Sobre la ética no está nadie, cuando te comportas mal éticamente alguien te la va a cobrar”, complemento el campeón del Mundo en 1986.

Recordar que Jorge Sampaoli -actualmente sublíder en España- fue el sucesor de Claudio Borghi en la banca de la selección chilena de fútbol. Sin ir más lejos, el casildense se reunió con Sergio Jadue en el Club Palestino cuando el ‘Bichi’ aún era el DT del ‘Equipo de Todos’, lo que fue difundido en imágenes en la prensa nacional: “No es bonito escuchar que otros DTs quieren mi puesto. Eso no se hace”, diría el exAlbiceleste con el paso de las semanas.

Tendencias Ahora