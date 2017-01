¿encontraste un error? avísanos

Medios ingleses tildaron como un "berrinche" la nueva molestia de Alexis Sánchez



Publicado por Nicolás Maureira

No lo perdonaron. La prensa inglesa criticó duramente a Alexis Sánchez tras el nuevo episodio de molestia del delantero en el duelo de este sábado ante Swansea City.

Resulta que tras ser sustituido al minuto 79 por Danny Welbeck, el tocopillano se marchó a la banca con un evidente desgano y ya sentado se tapó el cuerpo con una chaqueta.

“Alexis firma otro momento de mal humor tras ser reemplazado”, indicó Daily Mail. “Alexis Sánchez fue nuevamente la estrella, un fuerte recordatorio de que probablemente vale más que lo que el Arsenal le ha ofrecido en las negociaciones del contrato. Pero la ‘fiera chilena’ está otra vez en la mira por las razones equivocadas, luego de aparecer demostrando su mal humor por haber sido sustituido en el minuto 79″, agregaron

“¿Mentalidad de elite? Alexis Sánchez tiene birzarro berrinche tras la sustitución ante Swansea”, tituló, en tanto, Metro. Para el mismo medio, “el jugador de 28 años, extrañamente, decidió sentarse lejos de sus compañeros de equipo y escondió la cara debajo de la chaqueta”.

Por último, a The Sun no le quedó dudas. “Alexis Sánchez estaba claramente enojado después de ser sustituido. El chileno salió de la cancha con la cabeza hacia abajo y lanzó su guante al aire antes de sentarse al banco con la cabeza entre las rodillas y no ver el resto del juego”.

¿Crees que esto afectará la interna del camarín del Arsenal? ¿Se molestarán sus compañeros?

