Estas es la programación de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 ’Chile 2017’

¿encontraste un error? avísanos

El compromiso entre Colombia y Ecuador, por el Grupo A, dará el vamos el día 23 de febrero a la disputa del Sudamericano Sub 17 ‘Chile 2017’, torneo que entrega cuatro plazas para la Copa del Mundo de India, que se jugará en octubre próximo.

En tanto, la ‘Roja‘ verá acción el mismo día enfrentando a Bolivia, también por el Grupo A. Este encuentro será el de fondo del que protagonicen los ‘cafeteros’ y los del Guayas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En lo que respecta al Grupo B, destaca el choque entre Brasil y Argentina, potencias del balompié sudamericano, a disputarse el 4 de marzo en el Estadio Fiscal de Talca.

Este es el fixture del Sudamericano Sub 17 ‘Chile 2017’.-

Grupo A – Estadio El Teniente, Rancagua.

23 de febrero: Colombia vs. Ecuador, 20:00 horas Bolivia vs. Chile, 22:15 horas 25 de febrero: Uruguay vs. Ecuador, 20:00 horas Colombia vs. Chile, 22:15 horas

Grupo B – Estadio Fiscal de Talca

24 de febrero:

Venezuela vs. Argentina, 20:00 horas

Perú vs. Brasil, 22:15 horas

26 de febrero:

Paraguay vs. Argentina, 20:00 horas

Venezuela vs. Brasil, 22:15 horas



28 de febrero:

Venezuela vs. Paraguay, 17:00 horas

Perú vs. Argentina, 19:00 horas



2 de marzo:

Perú vs. Venezuela, 17:00 horas

Paraguay vs. Brasil, 19:00 horas



4 de marzo:

Venezuela vs. Paraguay, 17:00 horas

Argentina vs. Brasil, 19:00 horas