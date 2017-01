La genial respuesta del ’Fenómeno’a Owen: "Me asusta la importancia que le da a mi peso"

¿encontraste un error? avísanos

Se enfureció y no lo escondió. El brasileño Ronaldo Luís Nazário de Lima, más conocido como el ‘Fenómeno’, admitió públicamente su molestia con su excompañero inglés Michael Owen.

¿La razón? Una broma del exseleccionado británico que no le cayó nada bien. “Pensé que estaba cogiendo peso hasta que vi a mi amigo Ronnie”, expresó Owen en Twitter tras una actividad en el Bernabeu donde asistieron los dos como exjugadores del Real Madrid.

Las palabras de Michael provocaron la rápida -furiosa- respuesta del múltiple campeón del Mundo con Brasil. “La verdad que no he hablado con Owen luego de lo que dijo”, admitió Ronaldo.

Pero no fue todo. El ‘Fenómeno’ continuó con una irónica frase: “Me asusta la importancia que la da a mi peso en el mundo en que vivimos. No sé qué significa”, agregó.

Sobre esta polémica, Roberto Carlos, quien reconoció ser amigo de ambos, recalcó que “no me gustan ese tipo de bromas… Lo que importa es su corazón”.

Recordar que Ronaldo dejó el fútbol en 2011 acusando hipotiroidismo -que habría influido en su aumento de peso-, detallando que “pienso en una jugada, pero no la ejecuto como quiero”.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s

— michael owen (@themichaelowen) 7 de enero de 2017