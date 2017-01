Inter de Milan confirmó el fichaje del volante Roberto Gagliardini

¿encontraste un error? avísanos

Anunciaron un refuerzo para su plantilla. El Inter de Milan, cuadro donde milita el chileno Gary Medel, confirmaron su primer fichaje en el actual mercado de transferencias.

En este sentido, el conjunto ‘neoazurro’ sorprendió a todos al ratificar la incorporación de un futbolista que se peleaban otros grandes de Italia, el volante Roberto Gagliardini.

Y es que Gagliardini, que llega desde el modesto Atalanta, se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Serie A en el presente torneo.

Consignar que el deportista, de 22 años, ha formado parte de diversas selecciones juveniles de la ‘Azurra’.

“Estoy contento de llegar al Inter, es un sueño hecho realidad”, sentenció el nuevo compañero del ‘Pitbull’ Medel.

.@gaglio94 is an #Inter player! The midfielder has completed his move to the Nerazzurri 👉 https://t.co/OII3F51QKE #WelcomeGagliardini #FCIM pic.twitter.com/tFYRvqwMlm

— F.C. Internazionale (@Inter_en) 11 de enero de 2017