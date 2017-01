¿encontraste un error? avísanos

Delantero chileno Emanuel Ponce tras firmar con San José de Oruro: "Vengo a salir campeón"



Publicado por Nicolás Maureira

El delantero chileno Emanuel Ponce fue presentado como nuevo refuerzo de San José de Oruro de Bolivia.

El atacante de 22 años con pasos en Santiago Morning, Trasandino, San Antonio y en el Ulsan Hyundai de Corea del Sur firmó en el club altiplánico en calidad de cedido por una temporada, informó el sitio club-sanjose.com.

Consultado en cómo se dio su arribo, Ponce reveló que fue el entrenador de San José, el argentino Julio Zamora, quien lo contactó para entusiasmarlo con la propuesta.

“El profe Julio Zamora me conoce. Él me quiso llevar a Jorge Wilstermann, pero por alguna razón no se dio mi incorporación. Desde el primer minuto que me llamó yo le dije que sí, porque lo conozco, sé como trabaja, es buena persona y sacó campeón a Wilstermann”, señaló.

En cuento a sus objetivos, el futbolista nacional no ocultó sus deseos de triunfar en Bolivia, pese a la delicada situación financiera por la que atraviesa el conjunto orureño.

“Vengo a salir campeón acá. San José merece cosas grandes, ha jugado Libertadores y Sudamericana y el momento que está pasando ahora son cosas del fútbol, lo importante es salir adelante”, indicó.

Consignar que Ponce -que fue presentado junto al lateral izquierdo Bryan Hinojosa- consideró su paso como sparring de Marcelo Bielsa y en la selección sub-17 como lo destacado de su currículum.

A continuación revisa la entrevista que compartió en YouTube el periodista boliviano Juan Pastén

