Maradona criticó ausencia de Lionel Messi en premios ’The Best’: "Estoy decepcionado"



Publicado por José Luis Rivera

Ayer lunes se llevó a cabo la ceremonia de los premios ‘The Best’, distinción que entrega la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) a los integrantes más destacados del balompié mundial durante 2016.

En la jornada, desarrollada en Zurich y donde Cristiano Ronaldo se llevó el premio al mejor futbolista del año, la polémica se instaló a partir de la ausencia de los jugadores del FC Barcelona, que desde el club se justificó a partir de la preparación de la revancha ante Athletic de Bilbao por Copa del Rey, que se jugará este miércoles.

Más allá de las versiones oficiales, en diversos medios se indicó que esta medida fue para evidenciar la molestia del cuadro ‘blaugrana’ ante la rebaja del castigo aplicado por FIFA a Real Madrid, sancionado por la contratación irregular de jugadores juveniles. Una medida que le impedía fichar en dos periodos de mercado de pases pero que, tras la decisión del TAS, se redujo sólo a uno y permitirá que los ‘merengues’ puedan incorporar en el verano europeo.

En ese escenario, al ausencia de jugadores como Iniesta, Piqué, Luis Suárez y Lionel Messi fue tema obligado de la jornada de premiación y generó variadas reacciones. Entre ellas, la de Diego Maradona, quien tras años de conflicto con la FIFA volvió a participar de una ceremonia oficial.

En declaraciones emitidas a la TV española, Maradona criticó a Messi por su inasistencia al evento. “No sé por qué no vinieron a un premio tan importante los del Barcelona. Tendrán prioridades, pero Lio estando acá la pelea mucho más de lo que puede hacer en Barcelona” indicó, agregando que “entre Griezmann y Ronaldo hay una diferencia grande. Estoy decepcionado porque no vino Leo. Acá la puede pelear, de casa por televisión no se le puede pelear a nadie“.

El ‘Diez’ profundizó en su punto al señalar que “ganó Ronaldo seguramente porque Messi no pudo venir, pero en verdad Ronaldo le sacaba un poquito de ventaja igual. De todas manera ganó quien tenía que ganar”.

Recordemos que esta fue la primera edición de los premios ‘The Best’, creado por FIFA a partir de su separación del ‘Balón de Oro’ que volvió a ser entregado por la revista especializada France Football.

