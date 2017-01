¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Felipe Flores se ilusiona con La Roja: "Jugar en México me acerca más a la selección"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El delantero nacional, Felipe Flores, jugó sus primeros minutos por el Veracruz, en la victoria de los Tiburones por la cuenta mínima frente a Gallos Blancos de Querétaro.

Flores valoró su vuelta a las canchas tras estar un año sin jugar por problemas administrativos con su antiguo club, el Tijuana.

Lo que pasa es que tenía un problema con Tijuana, tengo un tema de la FIFA porque no me querían pagar el contrato. Por eso me quedé un año sin jugar. Después se me habilitó, podía haber seguido en Dallas pero creo que el fútbol mexicano es mucho mejor. Y ahí apareció esta opción gracias a la dirigencia y al profe (Carlos) Reinoso, dijo.

En cuanto a su vuelta a México, el exColo Colo argumentó que esa liga es mucho mejor que la de Estados Unidos. Es por eso que desechó la posibilidad de quedarse en Dallas y fichó por Veracruz.

“Estados Unidos igual es lindo, vivir ahí es súper lindo, pero quería ver el tema de la competición. Jugar en México me acerca más a la selección, también influyó eso. Por eso tener una especie de revancha es importante”, lanzó.

Tras ser consultado por la posibilidad de volver a La Roja el atacante se ilusionó agregando que espera con ansias esa oportunidad, consignó La Tercera.

“Obvio. ¿Qué jugador no se va a ilusionar? Tengo que andar en Veracruz y lo otro va a llegar solito”, añadió.

Tendencias Ahora