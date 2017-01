¿encontraste un error? avísanos

Mauricio Pinilla feliz por su regreso a Genoa: "Quiero tomar el camino con el que me fui"



Publicado por Nicolás Maureira

El delantero chileno Mauricio Pinilla atendió a los medios de comunicación en Italia tras ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Genoa.

El constantemente nominado a la selección nacional destacó su regreso a la escuadra de Liguria, institución que defendió en 2014.

“He decido unirme a este proyecto porque me sentí que me perdía de algo al no estar en Genoa. Es un reto, quiero tomar el camino con el que me fui. Espero marcar para ayudar al equipo. Estoy feliz de estar en Genoa para retomar de la mejor manera posible lo que había dejado”, dijo.

El formado en Universidad de Chile mostró su gratitud por el recibimiento de la hinchada y compañeros, ya que en la jornada de ayer realizó su primer entrenamiento.

“Es muy agradable encontrar un buen grupo, con un margen increíble de mejora. He visto a muchos jugadores con hambre de crecer. Mi deseo de hacerlo bien está más allá de mis capacidades físicas”, expresó.

Por último, rescató lo importante que será para él continuar su carrera en Italia.

“Quería permanecer en Italia y seguir en un club grande. Yo no tenía ninguna duda. Me alegro de este reto porque todavía tengo mucho que dar”, concluyó.

Consignar que Pinilla usará su tradicional dorsal ’51’.

La conferenza stampa di presentazione di @pinigol51 è terminata! 👕Rivendiamo ancora una volta la sua maglia. #EnergiaRossoblu #NoiSiamoGenoa pic.twitter.com/nCF7X6kZUY — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 6, 2017

