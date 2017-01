¿encontraste un error? avísanos

Castillo reiteró que liga mexicana es mejor que la chilena: "Es muy exigente"



Publicado por Pablo Velozo

El delantero nacional Nicolás Castillo, refuerzo de Pumas de la UNAM para el Clausura mexicano 2017, reiteró que la liga mexicana es mejor que el campeonato chileno, tanto en el plano económico como en el fútbolístico, y se declaró ansioso por debutar oficialmente con el conjunto ‘felino’.

A la hora de argumentar su apreciación, el goleador del fútbol chileno durante la temporada 2016 indicó en rueda de prensa que “hay mucha diferencia (en lo económico), pero sí también mucha diferencia en lo futbolístico, que es muy importante. Más que Pumas fue elegir la liga mexicana, obviamente que a Pumas lo reconozco. Quise venir a México porque la liga es muy exigente, es la opción para subir en la selección“.

“En Chile no sé que liga mexicana están viendo, porque la que veo yo es muy exigente y dinámica; y sí es mejor que la liga chilena. En ese ámbito hay muchos jugadores que han venido acá y ven la liga mexicana como esa opción, como una opción también para llegar a la selección chilena, que aquí hay seleccionados de muchos países”, añadió, respondiendo a los cuestionamientos por su arribo a suelo azteca.

Por otro lado, el ‘Nico’ espera cuanto antes estrenarse con la casaquilla del elenco de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Trataré de jugar bien y hacer goles, si no hay goles trataré de apoyar en lo que más pueda al equipo. Pero presión, no la siento. Debutar con un gol sería importante, me llenaría de confianza, pero lo primero en que hay que enfocarse es en encontrar el funcionamiento”, apuntó.

“El primer partido siempre es difícil y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Aportaré lo que más pueda para que el equipo triunfe. Voy a tratar de jugar bien en cada partido, si llega el gol, bienvenido”, complementó.

Pumas visitará en la medianoche del sábado a las Chivas de Guadalajara, en compromiso por la primera fecha del Clausura.

Para finalizar, el exUniversidad Católica agradeció el recibimiento por parte de la hinchada de Pumas. “Me han hecho sentir el apoyo. He tenido mucho cariño. Lo agradezco y espero retribuirlo en la cancha con huevos y garra, para así responder a lo que representa esta institución”, sentenció.

