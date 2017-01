¿encontraste un error? avísanos

Nicolás Castillo espera debutar ante Chivas: "Si me toca jugar, quiero estar a la altura"



Publicado por Nicolás Maureira

El delantero de Pumas UNAM, Nicolás Castillo, atendió a los medios de comunicación mexicanos tras ser presentado por el vicepresidente deportivo del club, Sergio Egea, como nuevo refuerzo del club.

El exjugador de Universidad Católica reiteró que sus objetivos es mantener la racha goleadora que cosechó con los cruzados el año pasado, aunque privilegia lo grupal.

“Quiero salir campeón con Pumas, pero más que en los objetivos personales, primero pienso en la institución. Lo primordial es aportar lo que más pueda al equipo”, señaló.

El seleccionado nacional afirmó que se siente preparado para debutar. “Estoy en condiciones para jugar, he entrenado con normalidad. Me he sentido muy a gusto, me han tratado de lo mejor”, expresó, consignó el sitio oficial de Pumas.

Por último, el oriundo de Renca mostró su entusiasmo de cara el inicio del Clausura 2017 ante Chivas, duelo pactado para el próximo sábado.

“Sé lo que significa, pero aquí en México cualquier equipo es complicado. Si me toca jugar ante Chivas, quiero estar a la altura”, concluyó.

A continuación te dejamos un gol que hizo el ‘Nico’ en el entrenamiento de este martes que compartió el Twitter del club

