Ibrahimovic responde a las críticas de la prensa inglesa: "Les pagan por hablar mierda"



Publicado por José Luis Rivera

La estrella sueca del Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, considera que con sus goles ha acallado las críticas y ha obligado a sus detractores a comerse sus palabras.

“Me siento bien”, dijo Ibrahimovic a varios diarios ingleses, después de haber marcado, a sus 35 años, 17 goles en sus 27 primeros partidos con el United, aunque los ‘Diablos Rojos’ aún no ocupen plaza de clasificación para la próxima Liga de Campeones.



“Desconozco cuántos años me quedan, pero estoy disfrutando con el fútbol” sostuvo, agregando que llegó “a la Premier League cuando todo el mundo pensó que no era posible, pero como siempre, le he hecho comerse sus pelotas”.

“Me transmiten mucha energía, créanme, porque a ellos les pagan por hablar mierda y a mi me pagan por jugar con los pies. Por eso disfruto tanto”, añadió el polémico delantero.

“Cada año me llamaban (los clubes ingleses), pero no había una buena sensación, por eso quería venir cuando todos pensasen que ya estaba acabado” cerró.

Ibrahimovic suma 12 goles en la Premier League, los mismos que el chileno Alexis Sánchez, y está a dos del máximo anotador, el hispanobrasileño del Chelsea Diego Costa.

