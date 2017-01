¿encontraste un error? avísanos

De lujo: los ‘veteranos’ que terminan contrato y pueden negociar como agentes libres en 2017



Publicado por José Luis Rivera

Un nuevo año llegó y 2016 quedó atrás. Fueron doce meces donde el mundo del fútbol fue testigo de traspasos que se transformaron en récord como el de Paul Pogba, donde los poco más de 110 millones de dólares que pagó Manchester United lo convirtió en la transferencia de más cara de la historia.

Pero no necesariamente todos los clubes pueden incorporar pagando grandes cifras, ya que aparecen opciones de gran calibre que aún no renuevan sus vínculos y podrían firmar para la próxima temporada a costo cero, a partir de este 2 de enero.

Por eso en BioBioChile reunimos cinco de los jugadores que finalizan contrato a mediados de 2017 y que pueden resultar incorporaciones de lujo para grandes elencos, gracias a su gran trayectoria.

Santi Cazorla (32 años)

El primero es un compañero de nuestro Alexis Sánchez. El español Santi Cazorla es una pieza de importancia en el mediocampo de Arsenal, aunque una lesión lo tendrá fuera de las canchas por varias semanas más.

En ese contexto se ha ido posponiendo un gran tema respecto a su futuro: la renovación de su contrato que vence a mediados de año. Algo que parece no estar en las prioridades por ahora del club londinense, enfocado en extender el vínculo con el antes mencionado Sánchez y Özil. De todas maneras, pretendientes no le faltarán al ex del Villarreal y Málaga, ya que hace meses se rumorea del interés de Atlético de Madrid por sus servicios.

Xabi Alonso (35 años)

Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern München. En cada equipo donde militó, el nombre de Xabi Alonso ha sido sinónimo de calidad y buen juego desde el mediocampo, sumando variados títulos y gran cantidad de elogios.

Pero al parecer, el oriundo de Tolosa ha perdido consideración de cara al futuro del cuadro alemán, que con la llegada de Renato Sánchez, la consolidación de Joshua Kimmich y el interés por Sebastian Rudy (Hoffenheim) pareciera estar adelantando una salida del español, al que le ofrecerían una renovación por mucho menos dinero del actual y que se presume será rechazada.

Se habla de un posible retorno a la Real Sociedad, pero lo que queda es esperar dónde terminará el que alguna vez fue definido como lo más parecido a un mariscal de campo de fútbol americano que hay en el balompié mundial.

Yaya Toure (33 años)

Uno que ha pasado de todo en los últimos meses. Luego de la llegada de Pep Guardiola al Manchester City, el volante quedó al margen de los primeros meses de la temporada por evidentes diferencias entre el DT y su representante, Dimitri Seluk.

Pasado el tiempo, Pep dejó clara las reglas: si habían disculpas públicas, podía volver a jugar y así fue, por lo que Yaya se integró con bastante éxito en los partidos del City, aunque sin brillar.

De todas maneras, todo indica que el capítulo en Manchester del volante marfileño está destinado a finalizar en junio próximo, cuando venza su contrato. Una instancia donde han sido mencionados como posibles nuevos destinos Inter de Milán, Olympique de Marsella e incluso el poderoso fútbol chino.

Pepe (33 años)

Durante varios años, el nombre de Pepe estuvo asociado más a acciones violentas que ha grandes rendimientos. Pero lo cierto es que con el paso de las temporadas las percepciones cambiaron y se transformó en uno de los elementos más sólidos de Real Madrid, incluso en su actual condición de recambio de los titulares.

Por eso, no extraña que desde el cuadro merengue estén buscando una renovación de contrato, la que pese a todas las intenciones aún no ha llegado debido a las diferencias en las condiciones ofrecidas: mientras el defensor portugués pide dos temporadas garantizadas, la institución española sólo apuesta por una fija y otra dependiendo de objetivos deportivos obtenidos.

Por ahora las negociaciones se mantienen entrampadas y otros clubes se mantienen a la espera de lo que ocurra con Pepe, especialmente desde China donde ya han aparecidos rumores donde apuntarían un ofrecimiento por la cantidad de tiempo que quiere, pero por el doble de dinero que gana actualmente en Real Madrid.

Zlatan Ibrahimovic (35 años)

Por último aparece un futbolista que es un ‘clásico’ de estas listas en las últimas temporadas. Es que Zlatan Ibrahimovic ha venido firmado contratos de corta duración con sus últimos clubes y aparece habitualmente entre las opciones para poder incorporarlo sin pagar para sacarlo de un club.

En esta oportunidad, Zlatan se encuentra en Manchester United, donde tras un comienzo sin mayor brillo ha entrado en plena racha y lidera la recuperación de su equipo. El sueco además es uno de los goleadores del campeonato con 12 tantos, respondiendo a su cartel de figura con el que arribó en la presente temporada.

Por eso, no extraña que el United pretenda renovar su contrato por una temporada más, aprovechando que cuenta con una cláusula para ejecutar y conseguir su continuidad. Pero pese al adelanto por parte del club de que pretenden extender el vínculo, han pasado los días y todavía no se concreta, por lo que Zlatan ya puede negociar como agente libre y escuchar ofertas que, de seguro, llegarán. Todo mientras no se confirme que seguirá en Old Trafford.

